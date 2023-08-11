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США, Южная Корея и Япония усилят сотрудничество в сфере безопасности, - Kyodo

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Пятница 11 августа 2023 07:25
США, Южная Корея и Япония усилят сотрудничество в сфере безопасности, - Kyodo Фото: США, Япония и Южная Корея усилят сотрудничество по безопасности (скриншот из видео abcnews.go.com)
Автор: Антон Малиновский

США, Япония и Южная Корея договорились о проведении ежегодного саммита, а также об углублении сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Согласно источникам такая информация будет озвучена в совместном заявлении по результатам встречи глав трех стран, которая состоится в Вашингтоне 18 августа.

Ожидается, что они договорятся проводить совместные учения вооруженных сил трех стран вокруг Корейского полуострова на регулярной основе, улучшить обмен разведданными и теснее сотрудничать в новых сферах, таких как кибербезопасность и цепи поставок для ключевых отраслей промышленности.

Также в заявлении, вероятно, будет сказано о намерениях трех стран обмениваться информацией о запусках северокорейских ракет в реальном времени.

Отмечается, что инициатором проведения ежегодных саммитов стала администрация президента США Джо Байдена, а главы Японии и Южной Кореи "решительно приветствовали" предложение.

"Учитывая растущее влияние Китая и воинственность Северной Кореи, официальные лица США стремятся институционализировать трехстороннюю структуру как никогда", - заключает издание.

Саммит США, Южной Кореи и Японии

Саммит состоится 18 августа в Вашингтоне, в нем примут участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль. Они обсудят ситуацию в Восточной Азии, учитывая шаги Китая и ядерную и ракетную риторику Северной Кореи.

Это первая встреча трех стран в таком формате - до этого ситуация в регионе обсуждалась только в рамках больших саммитов.

Отметим, что в прошлом месяце Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря 16 июля на фоне запуска КНДР ракет.

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