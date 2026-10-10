Украина не перестанет бить по НПЗ России без энергетического перемирия, - источник

Украина будет продолжать избивать по российским нефтеперерабатывающим заводам, если стороны не договорятся об энергетическом перемирии. Подобная позиция прозвучала после того, как США разрешили России экспортировать дизель.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный собеседник в украинских властях.

По словам источника, удары по российской нефтепереработке не остановятся, пока не будет договоренности о взаимном отказе от атак на энергетику.

"Украина будет продолжать удары по российским НПЗ, если не будет энергетического сизфайера", - отметил собеседник.

Накануне Трамп объявил о договоренности с Путиным: Россия будет поставлять дизель на американский и мировой рынки, а Минфин США выдает ей временную лицензию. В Москве сразу заявили, что досрочно снимают ограничения на экспорт горючего.