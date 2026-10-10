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Украина не перестанет бить по НПЗ России без энергетического перемирия, - источник

00:14 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Милан Лелич aimg Екатерина Коваль
Украина не перестанет бить по НПЗ России без энергетического перемирия, - источник Фото: дым над Московским НПЗ после украинского удара (Getty Images)
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Украина будет продолжать избивать по российским нефтеперерабатывающим заводам, если стороны не договорятся об энергетическом перемирии. Подобная позиция прозвучала после того, как США разрешили России экспортировать дизель.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный собеседник в украинских властях.

По словам источника, удары по российской нефтепереработке не остановятся, пока не будет договоренности о взаимном отказе от атак на энергетику.

"Украина будет продолжать удары по российским НПЗ, если не будет энергетического сизфайера", - отметил собеседник.

Накануне Трамп объявил о договоренности с Путиным: Россия будет поставлять дизель на американский и мировой рынки, а Минфин США выдает ей временную лицензию. В Москве сразу заявили, что досрочно снимают ограничения на экспорт горючего.

Соглашение, которое Трамп анонсировал 9 октября, предусматривает поставки российского дизеля в США и другие страны объемом до 1,8 млн. тонн в ближайшие месяцы. Под нее американский Минфин оформляет для Москвы временное исключение из санкций. В Киеве такое решение было принято болезненно: Зеленский назвал его слабым шагом сильных партнеров.

Вопросы украинских ударов по нефтепереработке Трамп поднимал и раньше. Еще в сентябре он убеждал, что именно атаки на российские НПЗ разогнали цены на горючее и призвал Киев отказаться от ударов по энергетике РФ.

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