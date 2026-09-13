Трамп хочет, чтобы Зеленский остановил удары по российским НПЗ
Украина должна прекратить удары по российской инфраструктуре, ведь это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизельного горючего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента США Дональда Трампа журналистам.
Обвинения в адрес Украины
Дональд Трамп утверждает, что именно действия украинской стороны якобы влекут за собой дефицит дизельного топлива на мировом рынке.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен сменить тактику.
"Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выбивать дизельное топливо в России. Он влечет за собой дефицит дизеля", - заявил политик.
Удары по российским НПЗ
Напомним, что в августе российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись самой масштабной волне атак с начала полномасштабного вторжения.
Из-за систематических поражений критической инфраструктуры международные аналитики прогнозируют длительный спад в отрасли.
В частности, Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки российской нефти на ближайшие 1,5 года до 4 млн баррелей в сутки. Это на 30% меньше показателей, которые фиксировались до начала полномасштабной войны.
Одним из крайних объектов поражения стал Саратовский НПЗ - старейший завод России, который атаковали дроны ночью против 8 сентября.
Предприятие способно перерабатывать почти 5 миллионов тонн нефти в год, однако в результате попаданий на его территории вспыхнул пожар, а местные власти подтвердили повреждение объекта.
Поэтому специалисты ожидают, что российская нефтепереработка потеряет около 30% довоенного объема, а восстановление показателей будет продолжаться не менее полутора лет.