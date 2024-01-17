США угрожают компаниям большими штрафами за поставки товаров в РФ и Иран
Правительство США будет применять строгие меры к компаниям, нарушающим экспортные правила, вводя более жесткие штрафы. Это должно предотвратить поставки товаров в Россию.
Об этом заявил помощник министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрод, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Придется ввести некоторые штрафы, которые привлекут всеобщее внимание", - заявил он.
Это должно предотвратить будущие нарушения с участием таких стран, как Китай, Россия и Иран.
Компании начали авансом выплачивать штрафы
Аксельрод заявил, что рассматривает штраф в размере 300 миллионов долларов, уплаченный компанией Seagate Technology в апреле за поставку более 7 миллионов жестких дисков китайской компании Huawei в нарушение законов США об экспортном контроле, как "авансовый платеж".
"Можно ожидать, что в будущем мы увидим больше крупных корпоративных решений", - сказал он.
В прошлом году заместитель генерального прокурора США Лиза Монако описала более агрессивное применение экспортного контроля и санкций в целях национальной безопасности и заявила, что санкции представляют собой новый закон о коррупции за рубежом (FCPA).
Компании должны инвестировать в безопасность
Аксельрод сказал, что, по его мнению, Монако имела в виду, что она хочет, чтобы компании инвестировали в соблюдение требований регулятора.
"Она хочет, чтобы компании думали о рисках своей национальной безопасности так же, как они думают о рисках, связанных с FCPA", - сказал он.
Также Аксельрод заявил, что судебное преследование компании Siemens AG, расположенной в Мюнхене, несколько лет назад за дачу взяток должностным лицам иностранных правительств, привело к соблюдению требований FCPA.
РФ пытается обходить санкции стран Запада
СМИ сообщали, что компании в Финляндии отправляли в Россию товары, используемые в военной технике. Заказчики этих компаний имеют связи с русскими службами и оборонным сектором.
Недавно Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. Под ограничения попали активы Минобороны РФ.
В конце декабря президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России.
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