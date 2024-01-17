США погрожують компаніям великими штрафами за поставки товарів до РФ та Ірану

Уряд США буде застосовувати суворі заходи до компаній, що порушують експортні правила, вводячи більш жорсткі штрафи. Це має запобігти постачанню товарів до Росії.

Про це заявив помічник міністра з експортного контролю Метью Аксельрод, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Доведеться ввести деякі штрафи, які привернуть загальну увагу", - заявив він.

Це має запобігти майбутнім порушенням за участю таких країн, як Китай, Росія та Іран.

Компанії почали авансом виплачувати штрафи

Аксельрод заявив, що розглядає штраф у розмірі 300 мільйонів доларів, сплачений компанією Seagate Technology у квітні за поставку понад 7 мільйонів жорстких дисків китайській компанії Huawei в порушення законів США про експортний контроль, як "авансовий платіж".

"Можна очікувати, що в майбутньому ми побачимо більше великих корпоративних рішень", - сказав він.

Минулого року заступник генерального прокурора США Ліза Монако описала більш агресивне застосування експортного контролю та санкцій з метою національної безпеки і заявила, що санкції являють собою новий закон про корупцію за кордоном (FCPA).

Компанії повинні інвестувати в безпеку

Аксельрод сказав, що, на його думку, Монако мала на увазі, що вона хоче, щоб компанії інвестували в дотримання вимог регулятора.

"Вона хоче, щоб компанії думали про ризики своєї національної безпеки так само, як вони думають про ризики, пов'язані з FCPA", - сказав він.

Також Аксельрод заявив, що судове переслідування компанії Siemens AG, розташованої в Мюнхені, кілька років тому за дачу хабарів посадовим особам іноземних урядів, призвело до дотримання вимог FCPA.

РФ намагається обходити санкції країн Заходу

ЗМІ повідомляли, що компанії у Фінляндії відправляли в Росію товари, які використовуються у військовій техніці. Замовники цих компаній мають зв'язки з російськими службами та оборонним сектором.

Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ.

Наприкінці грудня президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.