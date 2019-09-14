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На одному з найбільших у світі НПЗ Саудівської Аравії сталася пожежа

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 11:07
На одному з найбільших у світі НПЗ Саудівської Аравії сталася пожежа
Фото: пожежа на НПЗ (twitter.com)

Причиною пожежі на заводі Saudi Aramco влада назвала атаку дронів

На одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco на сході сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал Al-Arabiya.

За даними Reuters, два об'єкти компанії Saudi Aramco на великих родовищах в Абкайке і Хурайсе піддалися атаці з використанням дронов. Представник МВС заявив, що в результаті атаки безпілотних апаратів на об'єктах виникли пожежі, однак вони локалізовані і взяті під контроль.

В цей час даних про постраждалих, а також про можливі порушення у виробничих процесах на об'єктах немає.

Як зазначає AP, поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку, проте раніше об'єкти нафтової галузі Саудівської Аравії ставали цілями дронов, які запускали хуситы з руху "Ансар Аллах".

Saudi Aramco - державна компанія Саудівської Аравії, контролює нафтові потужності країни. У 2018 році її назвали найприбутковішою компанією в світі - чистий прибуток Saudi Aramco склав 111,1 млрд доларів.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Саудівська Аравія повідомила у понеділок, 13 травня, що два її нафтових танкера зазнали диверсійної атаки біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів.

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