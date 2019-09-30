Саудівський принц назвав атаку на нафтові об'єкти оголошенням війни

Фото: Мухаммед бен Салман (facebook.com/Mohammed.bin.Salman.Al.Saud110)

Бен Салман погодився з тим, що саме Іран несе відповідальність за напад на нафтові об'єкти

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман заявив, що ніякого стратегічного сенсу у нападі безпілотників на нафтові родовища в його країні не було, але це фактично було оголошенням війни королівству. Про це він заявив в інтерв'ю CBS.

Крім цього, на питання, чому Саудівська Аравія, яка щорічно купує великі партії зброї на мільярди доларів, не змогла відбити атаку безпілотників, наслідний принц відповів, що все пояснюється великими розмірами його держави.

"Тільки повний дурень буде намагатися перешкодити експорту нафти, що забезпечує значну частину світового ринку. Єдине завдання у нападників була підтвердити, що вони дійсно тупі", - заявив принц.

Також принц заявив, що світ повинен зробити все можливе, щоб стримати Іран від подальшої ескалації. Бен Салман погодився з тим, що саме Іран несе відповідальність за напад на нафтові об'єкти Саудівської Аравії. За його словами, це фактично було оголошенням війни королівству.

Бен Салман також запропонував президенту США Дональду Трампу зустрітися з іранським лідером Хасаном Роухани і розробити з ним новий варіант угоди щодо ядерної програми Тегерана, що має знизити напруженість на Близькому Сході.

Нагадаємо, 14 вересня в Саудівській Аравії були атаковані НПЗ. У США звинуватили в атаках уряд Ірану. Під час свого виступу на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп закликав світові країни посилити економічний тиск на Іран.