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США відправлять комплекси Patriot і 200 військових до Саудівської Аравії

Новини » Політика    27.09.2019 - 10:13
США відправлять комплекси Patriot і 200 військових до Саудівської Аравії
Фото: Patriot (flickr.com)

Зенітно-ракетні комплекси Patriot і 200 військовослужбовців повинні зміцнити оборону

Сполучені Штати Америки (США) відправляють до Саудівської Аравії зенітно-ракетні комплекси Patriot і 200 військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що Вашингтон надасть чотири радіолокаційні системи, які повинні зміцнити оборону королівства.

Раніше міністр оборони США Марк Експер повідомляв про плановану відправку солдатів і озброєнь, проте не назвав конкретних цифр. У свою чергу, голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд заявляв, що йдеться "не про тисячі" військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 14 вересня, в Саудівській Аравії на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів сталася масштабна пожежа. Передбачалося, що пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco сталася в результаті атаки дронів.

Saudi Aramco - державна компанія Саудівської Аравії, контролює нафтові потужності країни. У 2018 році її назвали найприбутковішою компанією в світі - чистий прибуток Saudi Aramco склав 111,1 млрд доларів.

Як повідомляє РБК-Україна, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок.

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