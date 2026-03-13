RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США перебрасывают тысячи морпехов и военные корабли на Ближний Восток, - WSJ

18:15 13.03.2026 Пт
2 мин
Такое решение было принято на фоне блокады Ормузского пролива Ираном
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: американцы направляют на Ближний Восток дополнительные войска (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки решили направить на Ближний Восток дополнительную ударную группу. В нее войдут тысячи морпехов.

Как пишет издание, США усиливают присутствие на Ближнем Востоке на фоне увеличения атак Ирана в Ормузском проливе. Тегеран хочет парализовать движение нефтяных танкеров.

По данным источников WSJ, министр обороны США Пит Хегсет уже одобрил запрос Центрального командования Вооруженных сил США о переброске элемента амфибийной ударной группы и связанного с ней экспедиционного подразделения морской пехоты.

Обычно в такую группировку входят несколько военных кораблей и около 5 тысяч морских пехотинцев.

В то же время президент США Дональд Трамп считает маловероятным, что иранцы восстанут против режима в ближайшее время. По его словам, он должен "почувствовать своими костями", когда необходимо завершать войну с Ираном.

Решение о переброске дополнительных сил на Ближний Восток США приняли после того, как над западной частью Ирака сбили самолет-заправщик KC-135. Все шесть членов экипажа погибли. Хегсет заверил, что к иранскому режиму "не будет пощады".

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли по Ирану мощные удары, в результате которых им удалось ликвидировать иранского верховного лидера Али Хаменеи.

В ответ Иран начал обстреливать соседние страны, где находятся иностранные военные базы, а также заблокировал Ормузский пролив - крайне важный маршрут для перевозки нефти.

Операция США и Израиля продолжается уже несколько недель. Недавно американский лидер заявил о том, что "война практически завершена".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
