США перебрасывают тысячи морпехов и военные корабли на Ближний Восток, - WSJ

Как пишет издание, США усиливают присутствие на Ближнем Востоке на фоне увеличения атак Ирана в Ормузском проливе. Тегеран хочет парализовать движение нефтяных танкеров.

По данным источников WSJ, министр обороны США Пит Хегсет уже одобрил запрос Центрального командования Вооруженных сил США о переброске элемента амфибийной ударной группы и связанного с ней экспедиционного подразделения морской пехоты.

Обычно в такую группировку входят несколько военных кораблей и около 5 тысяч морских пехотинцев.

В то же время президент США Дональд Трамп считает маловероятным, что иранцы восстанут против режима в ближайшее время. По его словам, он должен "почувствовать своими костями", когда необходимо завершать войну с Ираном.

Решение о переброске дополнительных сил на Ближний Восток США приняли после того, как над западной частью Ирака сбили самолет-заправщик KC-135. Все шесть членов экипажа погибли. Хегсет заверил, что к иранскому режиму "не будет пощады".