США перекидають тисячі морпіхів і військові кораблі на Близький Схід, - WSJ

Як пише видання, США посилюють присутність на Близькому Сході на тлі збільшення атак Ірану в Ормузькій протоці. Тегеран хоче паралізувати рух нафтових танкерів.

За даними джерел WSJ, міністр оборони США Піт Гегсет уже схвалив запит Центрального командування Збройних сил США щодо перекидання елемента амфібійної ударної групи і пов'язаного з нею експедиційного підрозділу морської піхоти.

Зазвичай до такого угруповання входять кілька військових кораблів і близько 5 тисяч морських піхотинців.

Водночас президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним, що іранці повстануть проти режиму найближчим часом. За його словами, він має "відчути своїми кістками", коли необхідно завершувати війну з Іраном.

Рішення про перекидання додаткових сил на Близький Схід США ухвалили після того, як над західною частиною Іраку збили літак-заправник KC-135. Усі шість членів екіпажу загинули. Гегсет запевнив, що до іранського режиму "не буде пощади".