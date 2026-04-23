США перехватили судно с иранской нефтью в Индийском океане (видео)

США заявили о проведении ночной морской операции, в ходе которой американские силы поднялись на борт судна без гражданства, подпадающего под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны США в сети X.

В ведомстве уточнили, что действия проходили в акватории Индийского океана в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования. Военные провели досмотр и взяли под контроль судно, на которое распространяются санкционные ограничения.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



Что перевозил танкер

Речь идет о судне M/T Majestic X, которое, по данным американской стороны, транспортировало нефть из Ирана.

Позиция Вашингтона

В США подчеркнули, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем.

Американская сторона намерена усиливать контроль в международных водах, чтобы препятствовать деятельности незаконных сетей и пресекать перевозки, которые могут поддерживать Иран.

Контроль над санкционными маршрутами

Также отмечается, что международные воды не должны использоваться как укрытие для обхода санкций.

В Пентагоне заявили о намерении и дальше ограничивать возможности судов, причастных к подобным схемам, и не допускать их свободного перемещения в морском пространстве.