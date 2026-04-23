США перехопили судно з іранською нафтою в Індійському океані (відео)

США заявили про проведення нічної морської операції, під час якої американські сили піднялися на борт судна без громадянства, що підпадає під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони США в мережі X.

У відомстві уточнили, що дії відбувалися в акваторії Індійського океану в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування. Військові провели огляд і взяли під контроль судно, на яке поширюються санкційні обмеження.

Протягом ночі американські війська здійснили морське затримання та висадку на борт бездержавного судна без підсанкційного статусу M/T Majestic X, що перевозило нафту з Ірану, в Індійському океані в межах зони відповідальності INDOPACOM.



Ми продовжимо глобальну морську правозастосовчу діяльність, щоб...

Що перевозив танкер

Йдеться про судно M/T Majestic X, яке, за даними американської сторони, транспортувало нафту з Ірану.

Позиція Вашингтона

У США підкреслили, що подібні операції триватимуть і надалі.

Американська сторона має намір посилювати контроль у міжнародних водах, щоб перешкоджати діяльності незаконних мереж і припиняти перевезення, які можуть підтримувати Іран.

Контроль над санкційними маршрутами

Також наголошується, що міжнародні води не повинні використовуватися як укриття для обходу санкцій.

У Пентагоні заявили про намір і далі обмежувати можливості суден, причетних до подібних схем, і не допускати їхнього вільного переміщення в морському просторі.