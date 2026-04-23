США перехопили судно з іранською нафтою в Індійському океані (відео)
США заявили про проведення нічної морської операції, під час якої американські сили піднялися на борт судна без громадянства, що підпадає під санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони США в мережі X.
У відомстві уточнили, що дії відбувалися в акваторії Індійського океану в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування. Військові провели огляд і взяли під контроль судно, на яке поширюються санкційні обмеження.
Протягом ночі американські війська здійснили морське затримання та висадку на борт бездержавного судна без підсанкційного статусу M/T Majestic X, що перевозило нафту з Ірану, в Індійському океані в межах зони відповідальності INDOPACOM.- Військовий департамент (@DeptofWar) 23 квітня 2026 року
Що перевозив танкер
Позиція Вашингтона
У США підкреслили, що подібні операції триватимуть і надалі.
Американська сторона має намір посилювати контроль у міжнародних водах, щоб перешкоджати діяльності незаконних мереж і припиняти перевезення, які можуть підтримувати Іран.
Контроль над санкційними маршрутами
Також наголошується, що міжнародні води не повинні використовуватися як укриття для обходу санкцій.
У Пентагоні заявили про намір і далі обмежувати можливості суден, причетних до подібних схем, і не допускати їхнього вільного переміщення в морському просторі.
