США перехопили судно з іранською нафтою в Індійському океані (відео)

18:00 23.04.2026 Чт
2 хв
Вашингтон попереджає, що буде й надалі контролювати судноплавство в цьому регіоні
aimg Анастасія Никончук
США перехопили судно з іранською нафтою в Індійському океані (відео) Фото: судно (GettyImages)

США заявили про проведення нічної морської операції, під час якої американські сили піднялися на борт судна без громадянства, що підпадає під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони США в мережі X.

Читайте також: Ціни на прохід Панамським каналом злетіли до рекорду через війну в Ірані, - FT

У відомстві уточнили, що дії відбувалися в акваторії Індійського океану в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування. Військові провели огляд і взяли під контроль судно, на яке поширюються санкційні обмеження.

Що перевозив танкер

Йдеться про судно M/T Majestic X, яке, за даними американської сторони, транспортувало нафту з Ірану.

Позиція Вашингтона

У США підкреслили, що подібні операції триватимуть і надалі.

Американська сторона має намір посилювати контроль у міжнародних водах, щоб перешкоджати діяльності незаконних мереж і припиняти перевезення, які можуть підтримувати Іран.

Контроль над санкційними маршрутами

Також наголошується, що міжнародні води не повинні використовуватися як укриття для обходу санкцій.

У Пентагоні заявили про намір і далі обмежувати можливості суден, причетних до подібних схем, і не допускати їхнього вільного переміщення в морському просторі.

Нагадуємо, що військовий потенціал Ірану залишається більш значним, ніж це публічно визнає адміністрація президента США Дональда Трампа, навіть на тлі заяв про нібито повне ослаблення збройних сил країни.

Зазначимо, що Сенат США знову не підтримав резолюцію, спрямовану на обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану - це вже п'ята невдала спроба провести відповідне голосування цього року.

