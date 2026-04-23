Сенат в пятый раз отклонил ограничения военных полномочий Трампа против Ирана

04:22 23.04.2026 Чт
С каким счетом проголосовали сенаторы?
aimg Эдуард Ткач
Сенат в пятый раз отклонил ограничения военных полномочий Трампа против Ирана

Сенат США уже в пятый раз за этот год провалил голосование за резолюцию, которая могла бы ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и NBC News.

Читайте также: Трамп допустил, что сделки с Ираном может не быть, если США снимут блокаду

Как пишут СМИ, 46 сенаторов проголосовали "за", но "против" были аж 51. Еще трое в голосовании не участвовали.

Сенатор Джон Феттерман был единственным демократов, который проголосовал "против", а Рэнд Пол - единственным республиканцем, проголосовавшим "за".

NBC News отмечает, что провальный результат был ожидаем и с по известен примерно через час после дебатов в Сенате.

Как известно, документ предусматривает "вывод вооруженных сил США из боевых действий на территории или против Ирана, которые не были санкционированы Конгрессом".

На данный момент это уже пятая резолюция, которую внесли демократы и которая направлена на ограничение действий Трампа в Иране без одобрения этих планов со стороны Конгресса США.

Также демократы говорят, что будут продолжать вносить на рассмотрение резолюции о военных полномочиях до тех пор, пока республиканцы не согласятся провести публичные слушания по Ирану.

Переговоры между США и Ираном могут продолжится

Напомним, что в ночь на 22 апреля уже должен был истечь срок перемирия между США и Ираном, которое стороны согласовали для переговоров и достижения окончательной мирной сделки.

Однако на практике успехов как таковых не было, но Дональд Трамп внезапно решил продлить режим прекращения огня до тех пор, пока в Тегеране не согласуют свое предложение для прекращения войны.

К слову, в одном из интервью Трамп сказал, что второй раунд мирных переговоров с Тегераном может быть уже в эту пятницу.

При этом еще одном интервью он сказал, что не устанавливал никакого дедлайна по Ирану. Ни в отношении сроков войны, ни в отношении переговоров, и в том числе не устанавливал срок для Тегерана по поводу конкретно уже их предложения, которое они должны выдвинуть.

