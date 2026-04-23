Разведка США отрицает значительное ослабление Ирана, о чем заявлял Трамп, - CBS News

04:55 23.04.2026 Чт
Показания анонимных американских чиновников отличаются от заявлений президента США и главы Пентагона
Юлия Маловичко
Разведка США отрицает значительное ослабление Ирана, о чем заявлял Трамп, - CBS News

Иран имеет больше военных возможностей, чем публично признает администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на заявления об "уничтожении" армии оппонента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники CBS News, которые комментируют разведданные.

Расхождения с заявлениями Белого дома

Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что в результате операции США и союзников иранские военные возможности были фактически "уничтожены".

В частности, операцию Epic Fury в Вашингтоне называли "решающей победой", которая якобы сделала армию Ирана небоеспособной на годы.

Впрочем, по данным разведки США, даже после массированных ударов Иран сохраняет значительный арсенал, включая тысячи ракет и ударных дронов, способных угрожать силам США и их союзников в регионе.

"Иран сохраняет тысячи ракет и беспилотников одностороннего применения, которые могут угрожать силам США и партнеров во всем регионе, несмотря на ухудшение его возможностей как из-за истощения, так и из-за расходов", - написал генерал-лейтенант морской пехоты Джеймс Адамс.

Состояние ВМС Ирана

По словам официальных лиц, примерно 60% военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции, включая скоростные катера, все еще существуют.

Оценки боевых убытков показывают, что совместная операция США и Израиля против Ирана уничтожила значительную часть флота исламского государства, но военно-морское подразделение КСИР, созданное для асимметричной войны и оснащенное многими меньшими судами, остается частично неповрежденным. Именно этот флот препятствует перевозке нефти в Ормузском проливе.

Издание напоминает, как в среду, 22 апреля, иранские канонерские лодки атаковали несколько коммерческих судов в Ормузском проливе вскоре после того, как Трамп объявил об одностороннем продлении прекращения огня, чтобы дать больше времени для мирных переговоров.

Воздушные Силы Ирана

Что касается Воздушных сил Ирана, хотя они и значительно ослабли, однако не полностью уничтожены, пишет CBS со ссылкой на свои источники.

По словам официальных лиц, около двух третей иранских военно-воздушных сил все еще остаются в рабочем состоянии после интенсивной кампании США и Израиля, в результате которой были поражены тысячи целей, включая складские и производственные объекты.

Кроме этого, глава Разведывательного управления Министерства обороны подал письменное заявление перед слушаниями в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, в котором отметил, что Иран все еще может нанести ущерб.

Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник продлил двухнедельное прекращение огня в войне с Ираном, за день до его окончания в среду. Однако Тегеран не признает продление соглашения и заявляет о возможных военных действиях, если этого потребует ситуация.

По состоянию на сейчас Тегеран обстрелял несколько иностранных судов, а США захватили три иранских корабля с нефтью в азиатских водах.

Украина и ЕС впервые с 2022 года провели заседание Совместного авиационного комитета
