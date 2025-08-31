США передали Херсонской области генераторы почти на 1 млн долларов
Американские партнеры передали Херсонской области три мощных генератора, стоимость которых составляет около 1 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По его словам, два из полученных генераторов будут работать на обеспечение отоплением жителей области, а еще один - на бесперебойную работу больницы.
"Это означает, что тысячи наших людей будут иметь тепло и доступ к медицине даже в самых сложных условиях российского энергетического террора", - написал глава ОГА.
Также он поблагодарил американских партнеров за поддержку, а именно известного в США бизнесмена Говарда Баффета и Global Empowerment Mission.
Обстрел Херсонской области
Напомним, что в Херсонской области очень часто объявляют тревогу в связи с активностью врага. В частности, войска РФ систематически атакуют гражданскую инфраструктуру, транспорт и не только, особенно в прифронтовых районах региона. Вследствие атак возникают повреждения, а также время от времени могут происходить перебои с поставкой жителям света и не только, если враг бьет по энергетике.
Недавно мы писали, что 26 августа российские дроны атаковали трассу Херсон-Николаев. В частности, враг сбросил взрывчатку на автомобиль между селами Клапая и Чернобаевка. Пострадали медики, которые находились в транспорте.
Также мы информировали, что в результате атаки по Чернобаевке, 19 августа, пострадал 11-летний мальчик, который шел по улице. Ребенок получил контузию, осколочное ранение плеча, взрывное и закрытую черепно-мозговую травму.
Еще мы информировали, что в начале августа враг обстрелял автобус под Херсоном - пострадали правоохранители. Тогда двое гражданских погибли, еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести.