США передали Херсонській області генератори майже на 1 млн доларів
Американські партнери передали Херсонській області три потужні генератори, вартість яких становить близько 1 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За його словами, два з отриманих генераторів працюватимуть на забезпечення опаленням жителів області, а ще один - на безперебійну роботу лікарні.
"Це означає, що тисячі наших людей матимуть тепло та доступ до медицини навіть у найскладніших умовах російського енергетичного терору", - написав очільник ОВА..
Також він подякував американським партнерам за підтримку, а саме відомому в США бізнесмену Говарду Баффету та Global Empowerment Mission.
Обстріл Херсонської області
Нагадаємо, що в Херсонській області дуже часто оголошують тривогу у зв'язку з активністю ворога. Зокрема, війська РФ систематично атакують цивільну інфраструктуру, транспорт і не тільки, особливо в прифронтових районах регіону. Внаслідок атак виникають пошкодження, а також час від часу можуть відбуватися перебої з постачанням жителям світла і не тільки, якщо ворог б'є по енергетиці.
Нещодавно ми писали, що 26 серпня російські дрони атакували трасу Херсон-Миколаїв. Зокрема, ворог скинув вибухівку на автомобіль між селами Клапая та Чорнобаївка. Постраждали медики, які перебували в транспорті.
Також ми інформували, що внаслідок атаки по Чорнобаївці, 19 серпня, постраждав 11-річний хлопчик, який йшов вулицею. Дитина отримала контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.
Ще ми інформували, що на початку серпня ворог обстріляв автобус під Херсоном - постраждали правоохоронці. Тоді двоє цивільних загинули, ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.