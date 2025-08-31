ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США передали Херсонській області генератори майже на 1 млн доларів

Неділя 31 серпня 2025 06:23
UA EN RU
США передали Херсонській області генератори майже на 1 млн доларів Ілюстративне фото: генератори стануть у пригоді під час атак інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Американські партнери передали Херсонській області три потужні генератори, вартість яких становить близько 1 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, два з отриманих генераторів працюватимуть на забезпечення опаленням жителів області, а ще один - на безперебійну роботу лікарні.

"Це означає, що тисячі наших людей матимуть тепло та доступ до медицини навіть у найскладніших умовах російського енергетичного терору", - написав очільник ОВА..

Також він подякував американським партнерам за підтримку, а саме відомому в США бізнесмену Говарду Баффету та Global Empowerment Mission.

Обстріл Херсонської області

Нагадаємо, що в Херсонській області дуже часто оголошують тривогу у зв'язку з активністю ворога. Зокрема, війська РФ систематично атакують цивільну інфраструктуру, транспорт і не тільки, особливо в прифронтових районах регіону. Внаслідок атак виникають пошкодження, а також час від часу можуть відбуватися перебої з постачанням жителям світла і не тільки, якщо ворог б'є по енергетиці.

Нещодавно ми писали, що 26 серпня російські дрони атакували трасу Херсон-Миколаїв. Зокрема, ворог скинув вибухівку на автомобіль між селами Клапая та Чорнобаївка. Постраждали медики, які перебували в транспорті.

Також ми інформували, що внаслідок атаки по Чорнобаївці, 19 серпня, постраждав 11-річний хлопчик, який йшов вулицею. Дитина отримала контузію, уламкове поранення плеча, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

Ще ми інформували, що на початку серпня ворог обстріляв автобус під Херсоном - постраждали правоохоронці. Тоді двоє цивільних загинули, ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон генератор Війна в Україні
Новини
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим