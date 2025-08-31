США передали Херсонській області генератори майже на 1 млн доларів

Американські партнери передали Херсонській області три потужні генератори, вартість яких становить близько 1 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, два з отриманих генераторів працюватимуть на забезпечення опаленням жителів області, а ще один - на безперебійну роботу лікарні.

"Це означає, що тисячі наших людей матимуть тепло та доступ до медицини навіть у найскладніших умовах російського енергетичного терору", - написав очільник ОВА..

Також він подякував американським партнерам за підтримку, а саме відомому в США бізнесмену Говарду Баффету та Global Empowerment Mission.