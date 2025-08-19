ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российский артобстрел в Чернобаевке: под удар попал 11-летний мальчик

Вторник 19 августа 2025 13:23
UA EN RU
Российский артобстрел в Чернобаевке: под удар попал 11-летний мальчик Фото: Оккупанты попали в застройку Чернобаевки, ребенок получил тяжелые травмы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ обстреляла жилую застройку на Херсонщине. Под удар попал ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Около 10:00 в Чернобаевке российские войска обстреляли жилую застройку села из артиллерии. Под удар попал 11-летний мальчик, который шел по улице.

Ребенок получил контузию, осколочное ранение плеча, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Первую помощь оказали соседи, а впоследствии бригада экстренной медицинской помощи доставила мальчика в больницу.

Сейчас пострадавший находится под надежным наблюдением медиков.

Удар по автобусу

Напомним, утром 9 августа российские оккупанты ударили дронами по маршрутному автобусу в пригороде Херсона. Из-за удара по маршрутке погибли двое мужчин, а еще 16 человек получили ранения.

Среди пострадавших были трое правоохранителей, поскольку они попали под повторный удар врага. Как писало РБК-Украина, во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия