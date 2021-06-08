США залишать санкції проти Ірану навіть після повернення Тегерана в ядерну угоду

США що залишать сотні санкцій проти Ірану навіть у тому випадку, якщо Тегеран повернеться в ядерну угоду . В силі залишаться також обмежувальні заходи, які ввів попередній американський президент Дональд Трамп.

Про це в ході слухань у Комітеті з асигнувань Сенату Конгресу США заявив держсекретар Ентоні Блінкен .

"Навіть в разі повернення Ірану до виконання спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, сотні санкцій відносно нього залишаться в силі", - сказав Блінкен.

Він підкреслив, що стосовно Ірану будуть збережені і ті санкції, які ввела адміністрація Трампа.