Ціни на нафту відступили від максимумів перед переговорами щодо ядерної угоди з Іраном

Ціни на нафту у понеділок, 7 червня, знизилися після досягнення нових багаторічних максимумів. Інвестори очікують результатів переговорів на цьому тижні між Іраном і світовими державами щодо ядерної угоди, яка, як очікується, збільшить поставки нафти.

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,96%, до 71,20 долара за барель до 10:00 за київським часом, після того, як раніше досягли 72,27 доларів, найвищого рівня з травня 2019 року. Ціна на нафту марки WTI на липень вперше з жовтня 2018 року піднялася до 70 доларів, але потім опустилася на 0,86% до 69,02 доларів за барель.

Інвестори, можливо, продали деякі контракти, щоб зафіксувати прибуток, коли WTI досягла 70 доларів, сказав Автар Санду, старший менеджер з сировинних товарів Phillips Futures в Сінгапурі.

"Основне занепокоєння викликає повернення іранських барелів на ринок, але я не думаю, що до президентських виборів в Ірані буде укладена угода", - додав він.

Тим не менш, Brent і WTI зросли за останні два тижні, оскільки попит на паливо відновлюється в Сполучених Штатах і Європі після того, як уряди послабили обмеження через COVID-19 перед літніми поїздками.

Очікується, що світовий попит на нафту перевищить пропозицію в другому півріччі, незважаючи на поступове ослаблення скорочення пропозиції виробниками ОПЕК +, кажуть аналітики.

Уповільнення переговорів між Іраном і світовими державами про відновлення ядерної угоди 2015 року і скорочення кількості бурових установок в США також підтримали ціни на нафту.

Іран і світові держави почнуть п'ятий раунд переговорів 10 червня у Відні, який може включати в себе скасування Вашингтоном економічних санкцій щодо експорту іранської нафти.

У той час як посланник Європейського Союзу, який координує переговори, сказав, що, на його думку, на переговорах на цьому тижні буде досягнута домовленість, інші високопоставлені дипломати заявили, що найважчі рішення ще попереду.

Аналітики очікують, що Іран, президентські вибори якого відбудуться 18 червня, збільшить видобуток на 500 тисяч - 1 мільйон барелів на день після скасування санкцій.