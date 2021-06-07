Іран збагачує уран на дуже близькому до збройового рівня, - МАГАТЕ
Іран на своїх фабриках збагачує уран до рівня, близького до збройового. Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми вступають у вирішальну фазу.
Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
"Це не суб'єктивна оцінка або критика рішень однієї країни-члена (МАГАТЕ - ред.). У нас є Країна (Іран - ред.) з дуже розвиненою ядерною програмою, яка збагачує уран на дуже високому рівні, дуже близькому до збройового", - сказав він.
Гендиректор МАГАТЕ назвав ситуацію з розвитком іранської ядерної програми "дуже серйозною". За його словами, переговори Ірану і міжнародної групи (США, Росія, Китай, Німеччина, Франція і Великобританія) щодо повного відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми вступають у вирішальну фазу.
"Ми бажаємо їм всього найкращого. Агентство буде їх підтримувати, як і завжди", - додав він.
Нагадаємо, у Відні вже більше місяця тривають переговори між Іраном і п'ятьма державами, які підписали ядерну угоду 2015 року: США, Росією, Китаєм, Німеччиною, Францією і Великобританією. США після приходу до влади президента Джо Байдена дали зрозуміти, що Вашингтон при виконанні певних умов готовий повернутися в ядерну угоду з Тегераном.
Іран 2 червня повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США за своєю ядерною програмою. Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів щодо СВПД.
На цьому тлі ціни на нафту в понеділок, 7 червня, знизилися після досягнення нових багаторічних максимумів. Інвестори очікують результатів переговорів на цьому тижні між Іраном і світовими державами щодо ядерної угоди, яка, як очікується, збільшить постачання нафти
Нагадавши, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. МАГАТЕ зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.