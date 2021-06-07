Іран збагачує уран на дуже близькому до збройового рівня, - МАГАТЕ

Іран на своїх фабриках збагачує уран до рівня, близького до збройового. Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми вступають у вирішальну фазу.

"Це не суб'єктивна оцінка або критика рішень однієї країни-члена (МАГАТЕ - ред.). У нас є Країна (Іран - ред.) з дуже розвиненою ядерною програмою, яка збагачує уран на дуже високому рівні, дуже близькому до збройового", - сказав він.

Гендиректор МАГАТЕ назвав ситуацію з розвитком іранської ядерної програми "дуже серйозною". За його словами, переговори Ірану і міжнародної групи (США, Росія, Китай, Німеччина, Франція і Великобританія) щодо повного відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми вступають у вирішальну фазу.

"Ми бажаємо їм всього найкращого. Агентство буде їх підтримувати, як і завжди", - додав він.