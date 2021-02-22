Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх будуть проводити в обмеженому форматі.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає DW .

Компроміс був досягнутий у ході переговорів Гроссі з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Мохаммадом Джавадом Заріфом і главою іранської атомної програми Алі Акбаром Салехі. Укладена угода буде дійсна протягом 3 місяців.

Перевірки входять у Спільний комплексний план дій (СВПД), який у 2015 році підписали Іран, а також США, Росія, Китай, Німеччина, Франція і Великобританія.

Цей документ передбачає виконання Тегераном низки кроків, спрямованих на обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, введених США та ЄС.