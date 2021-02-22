Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх будуть проводити в обмеженому форматі.
Компроміс був досягнутий у ході переговорів Гроссі з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Мохаммадом Джавадом Заріфом і главою іранської атомної програми Алі Акбаром Салехі. Укладена угода буде дійсна протягом 3 місяців.
Перевірки входять у Спільний комплексний план дій (СВПД), який у 2015 році підписали Іран, а також США, Росія, Китай, Німеччина, Франція і Великобританія.
Цей документ передбачає виконання Тегераном низки кроків, спрямованих на обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, введених США та ЄС.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що Америка готова відновити участь у переговорах щодо ядерної програми Ірану у форматі "п'ять+один" (п'ять постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччина).
Однак, США не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп.
Зазначимо, Іран відмовляється від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.
Раніше МАГАТЕ повідомляло, що Іран порушив черговий пункт ядерної угоди, перевищивши запаси зберігання важкої води. У МАГАТЕ заявили, що Іран накопичив 131,5 тонни важкої води, що на 1,5 тонни більше допустимого максимуму.