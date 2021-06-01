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Запаси збагаченого урану в Ірані перевищили дозволений обсяг в 16 разів - МАГАТЕ

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Тегеран, Вівторок 01 червня 2021 05:19
Запаси збагаченого урану в Ірані перевищили дозволений обсяг в 16 разів - МАГАТЕ Фото: в Ірані запас збагаченого урану перевищив дозволений обсяг в рази (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Запаси збагаченого урану в Ірані у 16 разів перевищують допустиму за договором 2015 року кількість. Вони оцінюються в 3241 кілограм.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії( МАГАТЕ), передає DW.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив про те, що іранська влада не надала організації повну інформацію про атомні об'єкти.

Він висловив стурбованість тим, що Іран не відповів МАГАТЕ на всі поставлені технічні питання - в тому числі про те, звідки взялася така кількість урану.

За словами Гроссі, відсутність прогресу в переговорах не дозволяє чітко упевнитися в мирному характері атомної програми країни. І може загальмувати переговори про нову ядерну угоду.

У Відні вже понад місяць тривають переговори між Іраном і п'ятьма державами, які підписали ядерну угоду 2015 року: США, Росією, Китаєм, Німеччиною, Францією і Великобританією. США після приходу до влади президента Джо Байдена дали зрозуміти, що Вашингтон при виконанні певних умов готовий повернутися в ядерну угоду з Тегераном.

Нагадавши, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.

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