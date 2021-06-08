США оставят санкции против Ирана даже после возвращения Тегерана в ядерную сделку

США что оставят сотни санкций против Ирана даже в том случае, если Тегеран вернется в ядерную сделку. В силе останутся также ограничительные меры, которые ввел предыдущий американский президент Дональд Трамп.

Об этом в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Даже в случае возвращения Ирана к выполнению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сотни санкций в отношении него останутся в силе", - сказал Блинкен. Он подчеркнул, что в отношении Ирана будут сохранены и те санкции, которые ввела администрация Трампа.