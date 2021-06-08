UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США оставят санкции против Ирана даже после возвращения Тегерана в ядерную сделку

Автор: Дмитрий Кузнецов

США что оставят сотни санкций против Ирана даже в том случае, если Тегеран вернется в ядерную сделку. В силе останутся также ограничительные меры, которые ввел предыдущий американский президент Дональд Трамп.

Об этом в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Даже в случае возвращения Ирана к выполнению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сотни санкций в отношении него останутся в силе", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что в отношении Ирана будут сохранены и те санкции, которые ввела администрация Трампа.

Иран 2 июня сообщил об урегулировании основных разногласий с США по своей ядерной программе. В ближайшее время будет назначена дата финальных переговоров по СВПД.

На этом фоне цены на нефть в понедельник, 7 июня, снизились после достижения новых многолетних максимумов. Инвесторы ожидают результатов переговоров на этой неделе между Ираном и мировыми державами по ядерной сделке, которая, как ожидается, увеличит поставки нефти

Напомним, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. МАГАТЭ сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранядерное соглашениеСанкции