США залишать санкції проти Ірану навіть після повернення Тегерана в ядерну угоду
США що залишать сотні санкцій проти Ірану навіть у тому випадку, якщо Тегеран повернеться в ядерну угоду. В силі залишаться також обмежувальні заходи, які ввів попередній американський президент Дональд Трамп.
Про це в ході слухань у Комітеті з асигнувань Сенату Конгресу США заявив держсекретар Ентоні Блінкен.
"Навіть в разі повернення Ірану до виконання спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, сотні санкцій відносно нього залишаться в силі", - сказав Блінкен.
Він підкреслив, що стосовно Ірану будуть збережені і ті санкції, які ввела адміністрація Трампа.
Іран 2 червня повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США щодо своєї ядерної програми. Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів по СВПД.
На цьому тлі ціни на нафту в понеділок, 7 червня, знизилися після досягнення нових багаторічних максимумів. Інвестори очікують результатів переговорів на цьому тижні між Іраном і світовими державами щодо ядерної угоди, яка, як очікується, збільшить постачання нафти
Нагадаємо, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. МАГАТЕ зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.