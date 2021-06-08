ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США залишать санкції проти Ірану навіть після повернення Тегерана в ядерну угоду

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 08 червня 2021 18:30
США залишать санкції проти Ірану навіть після повернення Тегерана в ядерну угоду Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США що залишать сотні санкцій проти Ірану навіть у тому випадку, якщо Тегеран повернеться в ядерну угоду. В силі залишаться також обмежувальні заходи, які ввів попередній американський президент Дональд Трамп.

Про це в ході слухань у Комітеті з асигнувань Сенату Конгресу США заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

"Навіть в разі повернення Ірану до виконання спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, сотні санкцій відносно нього залишаться в силі", - сказав Блінкен.

Він підкреслив, що стосовно Ірану будуть збережені і ті санкції, які ввела адміністрація Трампа.

Іран 2 червня повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США щодо своєї ядерної програми. Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів по СВПД.

На цьому тлі ціни на нафту в понеділок, 7 червня, знизилися після досягнення нових багаторічних максимумів. Інвестори очікують результатів переговорів на цьому тижні між Іраном і світовими державами щодо ядерної угоди, яка, як очікується, збільшить постачання нафти

Нагадаємо, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. МАГАТЕ зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Іран ядерное соглашение Санкції
NEWS
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину
DAILY
Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив