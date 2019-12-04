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У США побоюються агресивних дій з боку Ірану

Новини » В світі     04.12.2019 - 21:50
У США побоюються агресивних дій з боку Ірану
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

У Пентагоні заявили про готовність відповісти на агресію Ірану

В Пентагоні США заявили, що не виключають агресивних дій з боку Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра оборони США Джона Руда, є ознаки того, що Іран може здійснити агресивні дії стосовно Америки на тлі зростаючої напруженості між країнами.

"Ми все ще стурбовані можливістю агресії з боку Ірану. Ми також бачимо ознаки того, що потенційно агресивні дії можуть відбутися. Ми надіслали владі Ірану чіткі і відверті сигнали про можливі наслідки агресії", - повідомив Руд.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в кінці листопада в Ірані було затримано вісім осіб, пов'язаних з ЦРУ. Затримані займалися збором інформації про перебіг протестних акцій з метою подальшої відправки їх за кордон.

Раніше США ввели санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахроми за його роль у широкомасштабної інтернет-цензуру під час протестів у країні. В Ірані засудили введення санкцій з боку США, заявивши, що для нинішньої адміністрації Америки не має значення принципи і цінності демократії, прозорість і права людини, в тому числі свобода інтернету.

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