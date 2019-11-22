США запровадили санкції проти міністра Ірану через інтернет-цензуру

Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

На даний час інтернет-зв’язок у деяких провінціях повернули після практично повного блокування

Сполучені Штати Америки (США) запровадили санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахромі за його роль у широкомасштабній інтернет-цензурі під час протестів у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що за день до цього державний секретар США Майк Помпео закликав іранців присилати США відео, фото й іншу інформацію, яка документує жорсткі дії з боку режиму щодо демонстрантів.

"США покажуть ці зловживання і запровадять санкції", - написав Помпео.

Також відомо, що 22 листопада Міністерство фінансів США оприлюднили, що будь-яку власність Мохаммада Джавада Азарі-Джахромі під юрисдикцією США буде заблоковано.

За даними влади Ірану, на даний час інтернет-зв’язок у деяких провінціях повернули після практично повного блокування.

Нагадаємо, в Ірані частково відновили доступ в інтернет після початку масових протестів. Вища рада національної безпеки Ірану розблокувала доступ в інтернет в деяких районах - в Хормозгане, Керманшахе, Араку, Мешхеді, Куме, Тебрізі, Хамадані, Бушире, а також частково в Тегерані.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі масових протестів проти підвищення цін на бензин. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану. Також перестала працювати зв'язок найбільших операторів мобільного зв'язку.