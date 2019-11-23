Іран засудив санкції США проти міністра через інтернет-цензуру

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США ввели санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві в суботу, 23 листопада, засудив санкції США на адресу міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі Джахромі. Про це повідомляє ІРНА.

За його словами, "для нинішньої адміністрації США не має значення принципи і цінності демократії, прозорість і права людини, в тому числі свобода інтернету".

Мусаві заявив, що "дії США свідчать про політичний та інструментальному підходу США до середовища вільного інтернету".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що США ввели санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахроми за його роль у широкомасштабної інтернет-цензуру під час протестів у країні.

За день до цього державний секретар США Майк Помпео закликав іранців надсилати США відео, фото та іншу інформацію, яка документує жорсткі дії з боку режиму щодо демонстрантів.

22 листопада Міністерство фінансів США оголосило, що будь-яку власність Мохаммада Джавада Азарі-Джахроми під юрисдикцією США буде заблоковано.