В Ірані затримали вісім осіб, пов'язаних з ЦРУ

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Затримані займалися збором інформації про перебіг протестних акцій з метою подальшої відправки їх за кордон

В Ірані затримали вісім осіб, пов'язаних з Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що затримані займалися збором інформації про перебіг протестних акцій з метою подальшої відправки їх за кордон. Їх виявили і затримали до того, як вони здійснили свої плани.

Нагадаємо, в Ірані пройшли масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни виросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

Раніше повідомлялося, що в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі протестів. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану.

Також РБК-Україна писало, що США ввели санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахроми за його роль у широкомасштабної інтернет-цензуру під час протестів у країні. Також відомо, що 22 листопада Міністерство фінансів США оприлюднили, що будь-яку власність Мохаммада Джавада Азарі-Джахроми під юрисдикцією США буде заблоковано.