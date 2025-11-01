Сирийский лидер впервые в истории посетит США для встречи с Трампом
Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа уже в ноябре прибудет с официальным визитом в Белый дом. Это будет первый подобный случай в истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.
Он написал, что о таком визите ему рассказал посол США в Сирии Том Баррак.
"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и, как ожидается, встретится с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) в Белом доме", - говорится в посте.
Также он отметил, что это будет первый визит сирийского лидера в Белый дом. До этого главы Сирии никогда не совершали подобного.
Напомним, в октябре 2025 года Сенат США проголосовал за отмену санкций, введенных против Сирии в рамках так называемого "Закона Цезаря".
Речь идет о мерах, которые были направлены на давление против власти в Дамаске, ограничивая финансовые и торговые каналы для сирийских государственных структур и союзных компаний.
Теперь же, перед страной открыт путь для восстановления экономических и дипломатических связей после лет изоляции.
Ранее в конце июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении программы санкций против Сирии, чтобы поддержать путь страны к стабильности и миру.