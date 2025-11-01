ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Сирийский лидер впервые в истории посетит США для встречи с Трампом

Суббота 01 ноября 2025 19:43
UA EN RU
Сирийский лидер впервые в истории посетит США для встречи с Трампом Фото: Ахмед аль-Шараа (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа уже в ноябре прибудет с официальным визитом в Белый дом. Это будет первый подобный случай в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

Он написал, что о таком визите ему рассказал посол США в Сирии Том Баррак.

"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и, как ожидается, встретится с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) в Белом доме", - говорится в посте.

Также он отметил, что это будет первый визит сирийского лидера в Белый дом. До этого главы Сирии никогда не совершали подобного.

Напомним, в октябре 2025 года Сенат США проголосовал за отмену санкций, введенных против Сирии в рамках так называемого "Закона Цезаря".

Речь идет о мерах, которые были направлены на давление против власти в Дамаске, ограничивая финансовые и торговые каналы для сирийских государственных структур и союзных компаний.

Теперь же, перед страной открыт путь для восстановления экономических и дипломатических связей после лет изоляции.

Ранее в конце июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении программы санкций против Сирии, чтобы поддержать путь страны к стабильности и миру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом Вашингтон Дональд Трамп Война в Сирии
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине