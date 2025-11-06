Перед встречей с Трампом: Совбез ООН снял санкции с лидера Сирии

Совет Безопасности ООН снял санкции с лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, который в понедельник должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Reuters отмечает, что Вашингтон уже несколько месяцев призывает 15 членов Совбеза ООН ослабить санкции против Сирии.

Помимо сирийского лидера, резолюция сняла санкции и с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Как пишет агентство, соответствующую резолюцию подготовили США. За нее проголосовали 14 из 15 членов Совбеза ООН. Воздержался только Китай.

Визит лидера Сирии в Вашингтон

Напомним, на днях стало известно, что сирийский лидер Ахмед аль-Шараа встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Это произойдет 10 ноября и это будет первый случай, когда сирийский лидер посещает Соединенные Штаты.

До сегодняшнего дня, на аль-Шараа были наложены санкции ООН, которые предусматривали запрет на поездки. Именно по этой причине США подали в Совбез ООН проект резолюции об отмене ограничений против аль-Шараа и Хаттаба.

Ранее мы писали, что в октябре 2025 года Сенат США проголосовал за отмену санкций, введенных против Сирии в рамках так называемого "Закона Цезаря".

Еще раньше, в июне, Трамп подписал указ о прекращении программы санкций против Сирии, чтобы поддержать путь страны к стабильности и миру.

Добавим, что отмена ограничений против сирийского государства началась после того, как в конце 2024 году пал режим предыдущего давнего сирийского лидера Башара Асада.