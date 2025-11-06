ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Перед встречей с Трампом: Совбез ООН снял санкции с лидера Сирии

Четверг 06 ноября 2025 23:40
UA EN RU
Перед встречей с Трампом: Совбез ООН снял санкции с лидера Сирии Фото: Ахмед аль-Шараа (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Совет Безопасности ООН снял санкции с лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, который в понедельник должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, соответствующую резолюцию подготовили США. За нее проголосовали 14 из 15 членов Совбеза ООН. Воздержался только Китай.

Помимо сирийского лидера, резолюция сняла санкции и с министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Reuters отмечает, что Вашингтон уже несколько месяцев призывает 15 членов Совбеза ООН ослабить санкции против Сирии.

Визит лидера Сирии в Вашингтон

Напомним, на днях стало известно, что сирийский лидер Ахмед аль-Шараа встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Это произойдет 10 ноября и это будет первый случай, когда сирийский лидер посещает Соединенные Штаты.

До сегодняшнего дня, на аль-Шараа были наложены санкции ООН, которые предусматривали запрет на поездки. Именно по этой причине США подали в Совбез ООН проект резолюции об отмене ограничений против аль-Шараа и Хаттаба.

Ранее мы писали, что в октябре 2025 года Сенат США проголосовал за отмену санкций, введенных против Сирии в рамках так называемого "Закона Цезаря".

Еще раньше, в июне, Трамп подписал указ о прекращении программы санкций против Сирии, чтобы поддержать путь страны к стабильности и миру.

Добавим, что отмена ограничений против сирийского государства началась после того, как в конце 2024 году пал режим предыдущего давнего сирийского лидера Башара Асада.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Сирии
Новости
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины