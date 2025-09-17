Корабли НАТО перехватили российское судно в водах Швеции
Российское рыболовецкое судно оказалось в проливе Эресунн вблизи Швеции. Шведская береговая охрана и два корабля НАТО из Дании и Великобритании начали операцию по безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Postimees.
Как сообщают местные СМИ, российское судно впервые столкнулось с проблемами с двигателем в шведских территориальных водах в субботу, 13 сентября. Оно начало дрейф в сторону Дании. Также на судне произошло отключение электроэнергии.
Стоит отметить, судно " Механик Степанов" было спущено на воду в 2025 году.
Датские и британские военные корабли сопровождали российский корабль. Военно-морские силы Дании подтвердили это датскому телеканалу TV2, но не предоставили дополнительных подробностей об операции.
Тем временем Швеция рекордно увеличивает расходы на оборону впервые со времен "Холодной войны". Премьер-министр страны Ульф Кристерссон отметил, что предполагается рост оборонных расходов Швеции на 18% - с 13 млрд евро в этом году.
Объявление о росте оборонного бюджета Швеции произошло после вторжений 10 сентября российских дронов в воздушное пространство восточного фланга НАТО.
В НАТО начали развертывание дополнительных сил в регионе. А правительство Швеции отправило в Польшу самолеты и системы ПВО.