Корабли НАТО перехватили российское судно в водах Швеции

Российское рыболовецкое судно оказалось в проливе Эресунн вблизи Швеции. Шведская береговая охрана и два корабля НАТО из Дании и Великобритании начали операцию по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Postimees .

Как сообщают местные СМИ, российское судно впервые столкнулось с проблемами с двигателем в шведских территориальных водах в субботу, 13 сентября. Оно начало дрейф в сторону Дании. Также на судне произошло отключение электроэнергии.

Стоит отметить, судно " Механик Степанов" было спущено на воду в 2025 году.