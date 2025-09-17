ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Корабли НАТО перехватили российское судно в водах Швеции

Швеция, Среда 17 сентября 2025 06:01
UA EN RU
Корабли НАТО перехватили российское судно в водах Швеции Иллюстративное фото: Корабли НАТО перехватили российское судно (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российское рыболовецкое судно оказалось в проливе Эресунн вблизи Швеции. Шведская береговая охрана и два корабля НАТО из Дании и Великобритании начали операцию по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Postimees.

Как сообщают местные СМИ, российское судно впервые столкнулось с проблемами с двигателем в шведских территориальных водах в субботу, 13 сентября. Оно начало дрейф в сторону Дании. Также на судне произошло отключение электроэнергии.

Стоит отметить, судно " Механик Степанов" было спущено на воду в 2025 году.

Датские и британские военные корабли сопровождали российский корабль. Военно-морские силы Дании подтвердили это датскому телеканалу TV2, но не предоставили дополнительных подробностей об операции.

Тем временем Швеция рекордно увеличивает расходы на оборону впервые со времен "Холодной войны". Премьер-министр страны Ульф Кристерссон отметил, что предполагается рост оборонных расходов Швеции на 18% - с 13 млрд евро в этом году.

Объявление о росте оборонного бюджета Швеции произошло после вторжений 10 сентября российских дронов в воздушное пространство восточного фланга НАТО.

В НАТО начали развертывание дополнительных сил в регионе. А правительство Швеции отправило в Польшу самолеты и системы ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация
Новости
ВСУ рвут врага по всем фронтам: Сырский назвал потери РФ за 2025 год
ВСУ рвут врага по всем фронтам: Сырский назвал потери РФ за 2025 год
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым