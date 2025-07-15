ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дания и Швеция готовы финансировать американское оружие для Украины

Вторник 15 июля 2025 17:13
UA EN RU
Дания и Швеция готовы финансировать американское оружие для Украины Фото: министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дания и Швеция выразили готовность помочь с поставками американского оружия Украине за счет НАТО. Страны сделают свои взносы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что решение президента США Дональда Трампа поставлять американское оружие Украине за счет европейских стран показывает, что Америка, "присоединилась к правильной стороне и передаст системы Patriot, если их можно профинансировать".

Он добавил, что Дания также сделает свой вклад.

Тем временем министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил, что его страна также приветствует решение США. Он отметил, что Швеция сделает свой вклад в поставки оружия Украине.

Соглашение США и НАТО

Напомним, вчера, 14 июля, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.

По словам генсека НАТО Мара Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

По информации СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.

Также Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Швеция Дания ПВО Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия