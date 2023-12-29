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США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана

Фото: западные страны отреагировали на увеличение Ираном производства обогащенного урана (flickr.com)
Автор: Максим Шушко

Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты осудили увеличение Ираном объемов производства высокообогащенного урана до 60% чистоты, близкого к уровню, используемому для ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Создание ядерного оружия Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выяснило, что Иран нарастил темпы производства обогащенного урана.

Согласно определению МАГАТЭ, около 42 кг урана, обогащенного до 60% – это количество, при котором нельзя исключить создание ядерной бомбы.

Следует отметить, что по информации СМИ, у Ирана достаточно запасов урана для создания трех ядерных бомб.

Ранее США заявили, что Иран способен разработать ядерное оружие уже через несколько месяцев, если примет решение по этому поводу. Но Вашингтон заверил, что этого не допустит.

 

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Ядерное оружиеИран