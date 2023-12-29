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США, Німеччина, Франція і Британія засудили збільшення Іраном виробництва збагаченого урану

Фото: західні країни відреагували на збільшення Іраном виробництва збагаченого урану (flickr.com)
Автор: Максим Шушко

Франція, Німеччина, Велика Британія та Сполучені Штати засудили збільшення Іраном обсягів виробництва високозбагаченого урану до 60% чистоти, близького до рівня, який використовується для ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Створення ядерної зброї Іраном

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з'ясувало, що Іран наростив темпи виробництва збагаченого урану

Згідно з визначенням МАГАТЕ, близько 42 кг урану, збагаченого до 60% - це кількість, за якої не можна виключити створення ядерної бомби.

Варто зазначити, що за інформацією ЗМІ, Іран має достатньо запасів урану для створення трьох ядерних бомб. 

Раніше США заявили, що Іран здатний розробити ядерну зброю вже за кілька місяців, якщо прийме рішення щодо цього. Але Вашингтон запевнив, що не допустить цього.

 

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Ядерна зброяІран