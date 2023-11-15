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Иран имеет достаточные запасы урана для создания трех ядерных бомб, - Reuters

Иран, Среда 15 ноября 2023 21:47
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Иран имеет достаточные запасы урана для создания трех ядерных бомб, - Reuters Архивное фото: Иран имеет достаточные запасы урана для создания трех атомных бомб (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

У Ирана достаточно урана, обогащенного до 60% чистоты, для создания трех ядерных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так считают в Международном агентстве по атомной энергии. Тегеран все еще препятствует деятельности МАГАТЭ по ключевым вопросам.

Запасы иранского урана, обогащенного до 60%, выросли на 6,7 кг до 128,3 кг с момента последнего отчета от 4 сентября.

"Это более чем втрое превышает примерно 42 кг, которых, по определению МАГАТЭ, теоретически достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении", - пишет Reuters.

Иран хочет создать ядерное оружие

По словам бывшего главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, Иран способен разработать ядерное оружие уже через несколько месяцев, однако Штаты не дадут ему этого сделать.

Также в Минобороны Израиля заявили, что Иран уже накопил достаточно расщепляемого материала для создания пяти ядерных бомб.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Соединенные Штаты намерены принять все необходимые меры, чтобы Иран не получил ядерного оружия.

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