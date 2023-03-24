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Иран может сделать ядерную бомбу за несколько месяцев, но мы этого не позволим, - Милли

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Пятница 24 марта 2023 11:31
Иран может сделать ядерную бомбу за несколько месяцев, но мы этого не позволим, - Милли Фото: Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Иран способен разработать ядерное оружие за несколько месяцев, если примет решение об этом. В то же время США не дадут Тегерану этого сделать.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, всего несколько недель назад в Пентагоне предположили, что на изготовление достаточного количества материала, который способен к ядерному расщеплению для одной ядерной бомбы, Ирану необходимо менее двух недель.

По словам Милли, если же Тегеран все же решит разработать настоящую ядерную бомбу, для этого ему понадобится "менее двух недель" на изготовление изотопов и еще несколько месяцев на атомное оружие.

Отмечается, что еще в феврале разведка США утверждала, что Тегеран не принимает меры для превращения полученного ядерного материала в бомбу.

В то же время Милли отметил, что Вашингтон не позволит Ирану иметь "развернутое ядерное оружие".

"Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов для нашего национального руководства, чтобы рассмотреть, как действовать, если или когда Иран когда-нибудь решит разработать настоящее ядерное оружие", - заявил генерал.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, миру грозит ядерная война, если Ирану разрешат получить атомное оружие.

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