В Иране увеличилось производство обогащенного урана: почему это опасно

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выяснило, что Иран нарастил темпы производства обогащенного урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Иран снова начал производить больше обогащенного урана, доведя объемы до 9 кг в месяц.

В свою очередь, Тегеран опроверг информацию о создании ядерной бомбы.

Создание ядерного оружия Ираном

Ранее мы сообщали, что, по информации Reuters, у Ирана достаточно запасов урана для создания трех ядерных бомб. В сентябре 2023 года запасы урана в Иране увеличились на 6,7 кг и составили 128,3 кг.

Также мы сообщали, что США не дадут Ирану сделать ядерное оружие, несмотря на его способность создать бомбу за несколько месяцев.