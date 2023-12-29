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США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана

Пятница 29 декабря 2023 01:17
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США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана Фото: западные страны отреагировали на увеличение Ираном производства обогащенного урана (flickr.com)
Автор: Максим Шушко

Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты осудили увеличение Ираном объемов производства высокообогащенного урана до 60% чистоты, близкого к уровню, используемому для ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В совместном заявлении страны не упомянули о каких-либо последствиях, с которыми может столкнуться Иран в связи с увеличением добычи, но призвали к его отмене и заявили, что остаются преданными дипломатическому разрешению спора по ядерной программе Тегерана.

"Производство Ираном высокообогащенного урана не имеет надежного гражданского обоснования. Это решение является безрассудным поведением в напряженном региональном контексте ", - говорится в заявлении.

Создание ядерного оружия Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выяснило, что Иран нарастил темпы производства обогащенного урана.

Согласно определению МАГАТЭ, около 42 кг урана, обогащенного до 60% – это количество, при котором нельзя исключить создание ядерной бомбы.

Следует отметить, что по информации СМИ, у Ирана достаточно запасов урана для создания трех ядерных бомб.

Ранее США заявили, что Иран способен разработать ядерное оружие уже через несколько месяцев, если примет решение по этому поводу. Но Вашингтон заверил, что этого не допустит.

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Ядерное оружие Иран
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