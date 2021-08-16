США ніколи не прагнули створити з Афганістану демократичну країну, - Байден

США ніколи не переслідують мети зробити з Афганістану демократичну країну. Головним завданням американських військових в цій країні було запобігання терористичних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена .

"Наша місія в Афганістані ніколи не полягала в побудові демократичної країни", - сказав Байден.

За його словами, американські військові увійшли в Афганістан 20 років тому, щоб запобігти терористичним атакам на США.

Байден також зазначив, що США були готові до швидкого колапсу, який спостерігається зараз.

Він підкреслив, що США дали афганським військам все необхідне для боротьби з "Талібаном", але не змогли забезпечити волею до перемоги.