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США ніколи не прагнули створити з Афганістану демократичну країну, - Байден

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Вашингтон, Понеділок 16 серпня 2021 23:14
США ніколи не прагнули створити з Афганістану демократичну країну, - Байден
Автор: Дмитрий Кузнецов

США ніколи не переслідують мети зробити з Афганістану демократичну країну. Головним завданням американських військових в цій країні було запобігання терористичних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

"Наша місія в Афганістані ніколи не полягала в побудові демократичної країни", - сказав Байден.

За його словами, американські військові увійшли в Афганістан 20 років тому, щоб запобігти терористичним атакам на США.

Байден також зазначив, що США були готові до швидкого колапсу, який спостерігається зараз.

Він підкреслив, що США дали афганським військам все необхідне для боротьби з "Талібаном", але не змогли забезпечити волею до перемоги.

Нагадаємо, напередодні таліби без бою зайняли Кабул, президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни і визнав військову поразку.

Відзначимо, єдиною провінцією, що не тримає талібами, залишається Панджшер.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Перемога талібів, втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані".

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