США никогда не стремились создать из Афганистана демократическую страну, - Байден
США никогда не преследователи цели сделать из Афганистана демократическую страну. Главной задачей американских военных в этой стране было предотвращение террористических атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
"Наша миссия в Афганистане никогда не заключалась в построении демократической страны", - сказал Байден.
По его словам, американские военные вошли в Афганистан 20 лет назад, чтобы предотвратить террористические атаки на США.
Байден также отметил, что США были готовы к быстрому коллапсу, который наблюдается сейчас.
Он подчеркнул, что США дали афганским войскам все необходимое для борьбы с "Талибаном", но не смогли обеспечить волей к победе.
Напомним, накануне талибы без боя заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и признал военное поражение.
Отметим, единственной провинцией, не занятой талибами, остается Панджшер.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане".