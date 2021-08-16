США никогда не стремились создать из Афганистана демократическую страну, - Байден

США никогда не преследователи цели сделать из Афганистана демократическую страну. Главной задачей американских военных в этой стране было предотвращение террористических атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена .

"Наша миссия в Афганистане никогда не заключалась в построении демократической страны", - сказал Байден.

По его словам, американские военные вошли в Афганистан 20 лет назад, чтобы предотвратить террористические атаки на США.

Байден также отметил, что США были готовы к быстрому коллапсу, который наблюдается сейчас.

Он подчеркнул, что США дали афганским войскам все необходимое для борьбы с "Талибаном", но не смогли обеспечить волей к победе.