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США никогда не стремились создать из Афганистана демократическую страну, - Байден

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Вашингтон, Понедельник 16 августа 2021 23:14
США никогда не стремились создать из Афганистана демократическую страну, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США никогда не преследователи цели сделать из Афганистана демократическую страну. Главной задачей американских военных в этой стране было предотвращение террористических атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Наша миссия в Афганистане никогда не заключалась в построении демократической страны", - сказал Байден.

По его словам, американские военные вошли в Афганистан 20 лет назад, чтобы предотвратить террористические атаки на США.

Байден также отметил, что США были готовы к быстрому коллапсу, который наблюдается сейчас.

Он подчеркнул, что США дали афганским войскам все необходимое для борьбы с "Талибаном", но не смогли обеспечить волей к победе.

Напомним, накануне талибы без боя заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и признал военное поражение.

Отметим, единственной провинцией, не занятой талибами, остается Панджшер.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане".

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