Захопили не всі. Одна провінція Афганістану досі не під контролем "Талібану"
Єдиною не зайнятою бойовиками "Талібану" провінцією в Афганістані залишається Панджшер. Туди вже вилетів син легендарного польового командира Шаха Масуда Ахмад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Paris Match.
"Я закликаю приєднатися до мене в нашій цитаделі Панджшер, яка є останнім вільним регіоном нашої вмираючої країни", - цитує видання лист Ахмада Масуда.
За його словами, за винятком Панджшера, розгром в країні мати тотальний характер, і "дух співпраці з" Талібаном"починає формувати когорту серед переможених, які програли війну зі своєї вини". Він закликав усіх афганців приєднатися до нього для боротьби з талібами.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, в Панджшер також прибув колишній перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех. Він заявив, що має намір залишитися в країні і далі чинити опір талібам.
В цей час в провінції Панджшер знаходиться близько 20 військових баз. Населення регіону становить близько 150 тисяч осіб, з яких майже 99% - таджики. Її столиця-місто Базарак.
У ЗМІ зазначають, що сили безпеки Афганістану і загони ополчення розташувалися вздовж кордонів провінції.
Ахмад Шах Масуд-афганський польовий командир. Відомий також під прізвиськом Панджшерскй лев. Обіймав посаду Міністра оборони Афганістану. Був убитий в 2001 році терористами-смертниками з Аль-Каїди.
#Panjsher Province remains last bastion of Afghan forces and has not fallen yet. Ahmad Massoud and Afghan forces have sworn they will not allow Taliban to enter. https://t.co/YdumoLMJuD pic.twitter.com/aNeJQKFla3— Prashant (@PrashantGopi) August 16, 2021
Нагадаємо, напередодні таліби без бою зайняли Кабул, президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни і визнав військову поразку.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Перемога талібів, втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані".