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Захопили не всі. Одна провінція Афганістану досі не під контролем "Талібану"

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Кабул, Понеділок 16 серпня 2021 22:44
Захопили не всі. Одна провінція Афганістану досі не під контролем "Талібану" Фото: одна провінція в Афганістані не знаходиться під контролем талібів (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Єдиною не зайнятою бойовиками "Талібану" провінцією в Афганістані залишається Панджшер. Туди вже вилетів син легендарного польового командира Шаха Масуда Ахмад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Paris Match.

"Я закликаю приєднатися до мене в нашій цитаделі Панджшер, яка є останнім вільним регіоном нашої вмираючої країни", - цитує видання лист Ахмада Масуда.

За його словами, за винятком Панджшера, розгром в країні мати тотальний характер, і "дух співпраці з" Талібаном"починає формувати когорту серед переможених, які програли війну зі своєї вини". Він закликав усіх афганців приєднатися до нього для боротьби з талібами.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в Панджшер також прибув колишній перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех. Він заявив, що має намір залишитися в країні і далі чинити опір талібам.

В цей час в провінції Панджшер знаходиться близько 20 військових баз. Населення регіону становить близько 150 тисяч осіб, з яких майже 99% - таджики. Її столиця-місто Базарак.

У ЗМІ зазначають, що сили безпеки Афганістану і загони ополчення розташувалися вздовж кордонів провінції.

Ахмад Шах Масуд-афганський польовий командир. Відомий також під прізвиськом Панджшерскй лев. Обіймав посаду Міністра оборони Афганістану. Був убитий в 2001 році терористами-смертниками з Аль-Каїди.

Нагадаємо, напередодні таліби без бою зайняли Кабул, президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни і визнав військову поразку.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Перемога талібів, втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані".

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Талібан Афганистан Кабул
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