Ночью РФ била по энергетике Житомирщины, защита сработала, - Зеленский
Ночью российские оккупанты сосредоточились на обстрелах энергетики Житомирской области, сработала защита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Прошлой ночью россияне сосредоточились на ударах по Житомирщине - по инфраструктуре распределения и передачи электричества. Защита сработала. Были доклады по ситуации на Днепровщине - в Днепре, Кривом Роге, Павлограде и других городах и громадах", - отметил глава государства.
Президент признал, что ситуация с электричеством является сложной, но для восстановления привлечены необходимые силы. Он также отметил важность ускорения работы.
Зеленский добавил, что вместе с главнокомандующим ВСУ обновил потребности в Запорожье для защиты от российских ударов.
"Министр энергетики Украины доложил о реализации тех шагов, о которых мы договорились по увеличению генерации электричества и более оперативных сроков восстановления энергообъектов после российских ударов", - говорится в заявлении президента.
Напомним, Зеленский сообщил, что Россия использует подлую тактику повторного обстрела энергообъектов Украины во время их ремонта после ударов.
Кроме того, Минобороны сообщило, что на прошлой неделе Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинские энергетические и нефтегазовые объекты.