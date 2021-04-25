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США почали виведення своїх військ з Афганістану

Новость на русском → Кабул, Неділя 25 квітня 2021 14:34
США почали виведення своїх військ з Афганістану Фото: командувач операції" Рішуча підтримка " Скотт Міллер (twitter.com/usambnato)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану. Евакуація кількох військових баз вже почалася.

Про це на прес-конференції в Кабулі заявив командувач військами США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер, передає афганське видання Knaama Press.

"Ми передамо всі наші бази афганським силам. Деякі наші вже бази почали евакуюватися", - заявив він.

Він також уточнив, що США мають намір передати три військові бази і один аеропорт місцевим національним силам оборони в найближчі два тижні. Зокрема, мова йде про аеропорт Кандагара, табори Шорабак і Кемп-Еггерс, а також поліцейську дільницю в провінції Майдана Вардак.

Міллер підкреслив, що американські війська покинуть Афганістан, незважаючи на те, чи буде укладено мир з "Талібаном".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив, що американські війська почнуть виводити з Афганістану 1 травня 2021 року. Очікується, що США і союзники по НАТО покинуть країну до 11 вересня 2021 року - до 20-х роковин терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про виведення військ Альянсу ще в середині квітня.

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