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Байден оголосив дату початку виведення військ США з Афганістану

Новость на русском → Вашингтон, Середа 14 квітня 2021 22:04
Байден оголосив дату початку виведення військ США з Афганістану Фото: Президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден оголосив, що американські війська почнуть виводити з Афганістану 1 травня 2021 року. Глава Білого дому звернувся до лідерів інших держав, включаючи РФ, Китай, Індію і Пакистан, робити більше для підтримки цієї країни.

Про це Джо Байден заявив у відеозверненні, трансляція якого велася на сайті Білого дому.

"США починають виводити війська з Афганістану 1 травня. Ми не будемо проводити це в квапливої манері, а будемо діяти відповідально, продумано і безпечно", - сказав Байден.

За його словами, виведення військ буде здійснюватися в координації з союзниками і партнерами. Американський лідер попередив талібів про відповідь, якщо вони нападуть на військовослужбовців США при виведенні. "Ми захистимо себе і партнерів, використовуючи всі доступні засоби", - додав він.

Байден уточнив, що війська США і союзників по НАТО покинуть Афганістан до 11 вересня 2021 року. "До того, як ми відзначимо 20-річчя атак 11 вересня", - зазначив президент.

Він також додав, що США звернуться до інших країн, включаючи Росію, Китай, Індію і Пакистан, зробити більше для підтримки Афганістану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про намір Байдена вивести війська з Афганістану до 11 вересня, Британія може вивести своїх військових слідом за американцями.

У березні президент США зазначав, що не затягуватиме з виведенням військ.

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