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США начали вывод своих войск из Афганистана

Новина українською → Кабул, Воскресенье 25 апреля 2021 14:34
США начали вывод своих войск из Афганистана Фото: командующий операции "Решительная поддержка" Скотт Миллер (twitter.com/usambnato)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана. Эвакуация нескольких военных баз уже началась.

Об этом на пресс-конференции в Кабуле заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, передает афганское издание Knaama Press.

"Мы передадим все наши базы афганским силам. Некоторые наши уже базы начали эвакуироваться", - заявил он.

Он также уточнил, что США намерены передать три военные базы и один аэропорт местным национальным силам обороны в ближайшие две недели. В частности, речь идет об аэропорте Кандагара, лагерях Шорабак и Кэмп-Эггерс, а также полицейском участке в провинции Майдана Вардак.

Миллер подчеркнул, что американские войска покинут Афганистан, несмотря на то, будет ли заключен мир с "Талибаном".

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут выводить из Афганистана 1 мая 2021 года. Ожидается, что США и союзники по НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года - к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о выводе войск альянса еще в середине апреля.

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