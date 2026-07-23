США могут столкнуться с россиянами в Мали: Трамп рассматривает удары

Администрация Трампа рассматривает возможность военных действий в Мали против группировки JNIM, связанной с "Аль-Каидой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Почему именно сейчас

Если решение примут, Мали станет уже восьмой страной, по которой Трамп приказал нанести удары с начала своего второго срока - главу президентства, которую он сначала обещал посвятить прекращению глобальных конфликтов.

Среди высокопоставленных чиновников США нет единства относительно целесообразности атаки на группировку. Активным сторонником применения силы является Себастьян Горка, старший директор Совета национальной безопасности по контртерроризму.

Что такое JNIM и почему это угроза

Полное название группировки - Jamaʼat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Оно закрепилось в Мали и все чаще атакует прибрежные страны Западной Африки, став лучше вооруженным боевиками группировкой в регионе и одной из самых мощных в мире.

В прошлом году боевики организовали топливную блокаду, парализовавшую значительную часть страны. Этой весной они провели скоординированные общенациональные атаки – боевики разгуливали по улицам столицы Бамако, захватили стратегический город на севере и убили министра обороны страны во время теракта-самоубийства.

Позиция Белого дома

Спикер администрации не раскрыл, планирует ли Трамп наносить удары, однако заявил, что США призывают правительства Северной и Западной Африки "покупать американскую технику и услуги" для борьбы с террористами.

"Мы призываем региональных партнеров и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля в его борьбе против JNIM и ИГИЛ", - заявил чиновник.

Роль России в регионе

Альянс государств Сахеля состоит из Мали, Буркина-Фасо и Нигера - стран, где военные руководители в последние годы устранили демократически избранные правительства путем переворотов, в основном разорвали связи с Западом и обратились за помощью к России.

Чиновник США возлагает вину не на сами правительства, а на их российских партнеров, заявив, что Москва "доказала свою неэффективность" как партнер по безопасности для Мали.

Для борьбы с насилием правительство Мали наняло российских наемников - сначала из группы "Вагнер", а теперь из "Африка Корпус", уже связанного с минобороны России. По данным правозащитников, россиян обвиняют в ряде зверств.

Ограниченное сотрудничество

В прошлом году в рамках попытки возобновить отношения с Малой США расширили обмен разведданными с правительством страны, которые использовались в ударах малийской армии. Впрочем, это сотрудничество остается значительно скромнее масштаба партнерства США с Нигерией, включавшего авиаудары и наземную миссию, ликвидировавшую одного из топледеров ИГИЛ в Африке.

Прямое военное участие США в Мали несет риск столкновения с российскими силами в регионе и может потребовать механизмов деконфликции между Вашингтоном и Москвой, подобных существующим в Сирии.

Список стран, где Трамп уже предписывал удары

Военные действия против JNIM добавили бы Мали в список стран, где Трамп уже приказывал наносить удары: Йемен, Сомали, Сирия, Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла. Администрация также ведет противоречивую военную кампанию против вероятных наркоперевозчиков в Карибском бассейне и на востоке Тихого океана.