США можуть зіткнутися з росіянами в Малі: Трамп розглядає удари
Адміністрація Трампа розглядає можливість військових дій у Малі проти угруповання JNIM, повʼязаного з "Аль-Каїдою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Чому саме зараз
Якщо рішення ухвалять, Малі стане вже восьмою країною, по якій Трамп наказав завдати ударів з початку свого другого терміну - розділ президентства, який він спершу обіцяв присвятити припиненню глобальних конфліктів.
Серед високопосадовців США немає єдності щодо доцільності атаки на угруповання. Активним прихильником застосування сили є Себастьян Горка, старший директор Ради національної безпеки з питань контртероризму.
Що таке JNIM і чому це загроза
Повна назва угруповання - Jamaʼat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Воно закріпилось у Малі та дедалі частіше атакує прибережні країни Західної Африки, ставши найкраще озброєним бойовиками угрупованням у регіоні та одним із наймогутніших у світі.
Торік бойовики організували паливну блокаду, яка паралізувала значну частину країни. Цієї весни вони провели скоординовані загальнонаціональні атаки - бойовики розгулювали вулицями столиці Бамако, захопили стратегічне місто на півночі та вбили міністра оборони країни під час теракту-самогубства.
Позиція Білого дому
Речник адміністрації не розкрив, чи планує Трамп завдавати ударів, однак заявив, що США закликають уряди Північної та Західної Африки "купувати американську техніку та послуги" для боротьби з терористами.
"Ми закликаємо регіональних партнерів і союзників по НАТО підтримати Альянс держав Сахелю в його боротьбі проти JNIM та ІДІЛ", - заявив посадовець.
Роль Росії в регіоні
Альянс держав Сахелю складається з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру - країн, де військові керівники останніми роками усунули демократично обрані уряди шляхом переворотів, здебільшого розірвали звʼязки із Заходом і звернулись по допомогу до Росії.
Посадовець США покладає провину не на самі уряди, а на їхніх російських партнерів, заявивши, що Москва "довела свою неефективність" як партнер з безпеки для Малі.
Для боротьби з насильством уряд Малі найняв російських найманців - спершу з групи "Вагнер", а тепер з "Африка Корпус", тісніше повʼязаного з міноборони Росії. За даними правозахисників, росіян звинувачують у низці звірств.
Обмежена співпраця
Торік у межах спроби відновити стосунки з Малі США розширили обмін розвідданими з урядом країни, які використовувались у ударах малійської армії. Втім, ця співпраця залишається значно скромнішою за масштаб партнерства США з Нігерією, яке включало авіаудари та наземну місію, що ліквідувала одного з топлідерів ІДІЛ в Африці.
Пряма військова участь США в Малі несе ризик зіткнення з російськими силами в регіоні та може вимагати механізмів деконфлікції між Вашингтоном і Москвою, подібних до тих, що існували в Сирії.
Список країн, де Трамп уже наказував удари
Військові дії проти JNIM додали б Малі до переліку країн, де Трамп уже наказував завдавати ударів: Ємен, Сомалі, Сирія, Іран, Ірак, Нігерія та Венесуела. Адміністрація також веде суперечливу військову кампанію проти імовірних наркоперевізників у Карибському басейні та на сході Тихого океану.
Нагадаємо, це вже не перший випадок нападу на росіян у Малі. У липні на півночі країни атакували колону з понад 200 російськими найманцями та місцевими солдатами - відповідальність за напад тоді взяло на себе угруповання FLA.
Присутність росіян у регіоні не випадкова: Росія створила в Африці розгалужену мережу вербування найманців для війни проти України, залучаючи громадян майже 40 африканських країн під виглядом працевлаштування.
Крім того, РФ активно використовує африканські держави для обходу міжнародних санкцій, вербування нових бійців та отримання доступу до природних ресурсів.