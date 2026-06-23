В ГУР раскрыли реальные цели России в Африке
Россия использует страны Африки для обхода санкций, грабежа полезных ископаемых и вербовки наемников на войну против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил в интервью KyivPost.
Он отметил, что Африка состоит из более чем 50 государств-членов ООН, что для РФ является крупным "банком голосов". С его помощью Кремль может создать так называемый оппозиционный блок на международной арене и иллюзию того, что РФ остается влиятельным мировым государством, а также продвигать нарратив о так называемом "многополярном мире".
Кроме того, Россия получает доступ к ценным природным ресурсам: золоту, алмазам, урану и нефти. В частности, страну-агрессор интересует богатый ресурсами регион Сахель.
"Однако когда россияне получают доступ к африканским месторождениям ценных материалов, они ведут себя как колониальные эксплуататоры в худшем смысле этого слова. Это часто заканчивается экологической катастрофой", - подчеркнул Черняк.
В качестве примера он назвал Судан, где россияне загрязнили водные ресурсы ртутью во время добычи золота.
Контрабанда и дешевые наемники
Кремль также использует Африку для контрабанды и пытается найти способы обхода санкций для поддержки своей экономики и получения технологий для производства оружия.
"Кроме того, Россия рассматривает Африку как источник самых дешевых наемников для своей преступной войны против Украины. Во многих случаях это делается путем обмана - людям обещают работу, но по прибытии в Россию их отправляют на "мясные штурмы", - отметил Черняк.
Он отметил, что ГУР сообщало о многих показательных случаях гибели граждан африканских стран на войне.
Напомним, РФ развернула в Африке масштабную сеть вербовки наемников для участия в войне против Украины. Под прикрытием предложений работы Кремль склоняет граждан почти 40 африканских государств к вступлению в российские военные формирования.
Отметим, что для реализации этой кампании Москва привлекает не только посредников, но и дипломатические представительства и культурные инициативы. В частности, в Республике Того открыли так называемый "русский дом", который официально позиционируется как культурный центр.
На самом деле, за декларируемой гуманитарной деятельностью скрывается распространение российской пропаганды, дезинформации и вербовки местных жителей в ряды оккупационных войск.