На севере Мали атаковали колонну с сотнями российских наемников, - Reuters
Сегодня утром на севере Мали попал под обстрел военный конвой, в котором находились более 200 российских наемников, а также местные солдаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Военная техника двигалась к северному городу Анефис, где продолжаются ожесточенные боевые действия.
Соседний Нигер, выступающий союзником действующей власти Мали, предоставил заблокированным подразделениям воздушную поддержку во время боев. Официальные спикеры армии Мали и военное руководство Нигера пока не ответили на запросы журналистов о комментариях.
Ответственность за атаку официально взял на себя спикер вооруженной группировки "Фронт освобождения Азавада" (FLA). В то же время, остается неизвестным, причастна ли к этой операции другая радикальная организация - "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM).
По информации источников агентства, это уже не первый подобный инцидент за последние дни. В начале этой недели боевики устроили похожую засаду на другой военный конвой, продвигавшийся в северном направлении.
Напомним, Россия создала в Африке разветвленную сеть вербовки наемников для войны против Украины. Под видом трудоустройства Кремль привлекает граждан почти 40 африканских стран в службу в своем войске.
Отметим, РФ активно использует африканские государства для обхода международных санкций, вербовки новых бойцов, а также получения доступа к важным природным ресурсам.