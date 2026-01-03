ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мадуро уже под стражей в США, военные действия в Венесуэле завершены, - Рубио

Суббота 03 января 2026 13:08
UA EN RU
Мадуро уже под стражей в США, военные действия в Венесуэле завершены, - Рубио Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Президент страны Николас Мадуро уже находится под стражей в США.

Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил американскому сенатору Майку Ли.

"Только что поговорил с Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в США", - написал Майк Ли в соцсети Х.

По словам Рубио, военные действия были направлены на защиту тех, кто выполнял ордер на арест.

Госсекретарь также не ожидает дальнейших военных действий в Венесуэле, ведь Мадуро находится под стражей в США. Захват лидера Венесуэлы был главной целью операции.

О том, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления заявил также заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления", - отметил он.

Операция США против Венесуэлы

Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасе. В городе раздавались взрывы.

По данным местных СМИ, США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы, дому министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. Также удары могли быть нанесены по южным районам Каракаса, в частности по Форт-Тиуна и авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды;

В столице Венесуэлы атакам могли подвергнуться по меньшей мере десять объектов.

Также местные пишут об ударе по военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас, где расположена морская академия. Зафиксированы удары по порту Каракаса и острову Маргарита в Карибском море, где сосредоточено значительное количество военной инфраструктуры.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.

Подробнее о том, кто такой Николас Мадуро - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венесуэла Марко Рубио Николас Мадуро
Новости
В столице Венесуэлы слышали взрывы, часть Каракаса без света
В столице Венесуэлы слышали взрывы, часть Каракаса без света
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем